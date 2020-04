FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

C20 XFRA GB00B62G9D36 CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25

ATC XFRA FR0000034639 ALTRAN TECHN. INH.EO 0,50

1QC XFRA CA0287911014 AMER. PACIFIC MINING CORP

XFRA US7010815071 PARKER DRILLING DL

XFRA US26844B3087 EUROBK ERGAS.ADR 1/2 NEW

