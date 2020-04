NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML nach Zahlen und trotz fehlenden Ausblicks für das zweite Quartal und Gesamtjahr von 292 auf 305 Euro angehoben. Die Einstufung habe er auf "Buy" belassen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz der Unsicherheiten um den Coronavirus bleibe er wegen langfristiger Chancen bei seiner positiven Meinung zu dem Chipindustrieausrüster. Er erhöhte seine Umsatzschätzungen wegen einer erwarteten Erholung in der Speicherchipbranche./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



NL0010273215

ASML-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de