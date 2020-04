Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach der jüngsten Rallye im großen Stil Kasse gemacht. Die Spekulation darüber, dass es die Bundesregierung in der Viruskrise mit der Lockerung der Kontaktbeschränkungen nicht so eilig hat, ließ den DAX gestern deutlich absacken. Als Belastung hinzu kamen am Nachmittag desaströse Konjunkturdaten aus den USA. Wie geht es kurzfristig weiter?Bund und Länder wollen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie im Mai schrittweise aufheben. Die ersten Schritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...