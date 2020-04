Die Coronavirus-Pandemie hat der US-Konjunktur laut der Notenbank Federal Reserve (Fed) in den vergangenen Wochen quer durch das Land einen schweren Schlag versetzt. Die Wirtschaftsaktivitäten seien "scharf und abrupt in allen Regionen" eingebrochen, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" mit.

