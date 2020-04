Obwohl US-Aktien zur Wochenmitte deutlich schwächer tendierten, konnte der Krisenschutz Gold davon nicht profitieren.Die negative Korrelation griff nicht, so dass Investoren den im April zu beobachtenden Preisanstieg um in der Spitze mehr als 200 Dollar zu Gewinnmitnahmen nutzten. Doch extrem schwache US-Einzelhandelszahlen und Daten zur Industrieproduktion verhinderten einen stärkeren Absacker. Für ein hohes Maß an Spannung sorgen nun die am Nachmittag anstehenden Daten vom US-Arbeitsmarkt. ...

