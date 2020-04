HAMBURG (dpa-AFX) - Das Hamburger Biotechunternehmen Evotec will künftig bei der Entwicklung von Nanowirkstoffen mit dem Spezialisten Leon-Nanodrugs zusammenarbeiten. Die Unternehmen hätten sich über eine strategische Partnerschaft und Beteiligungsvereinbarung geeinigt, teilte Evotec am Donnerstag in Hamburg mit.



Mit der strategischen Investition an Leon sei Evotec nun führender Anteilseigner im bereits bestehenden Investorenkonsortium. Der Finanzchef der Hamburger, Enno Spillner, werde künftig im Aufsichtsrat von Leon sitzen. Finanzielle Details gab das Unternehmen nicht bekannt. Die Aktie von Evotec legte vor Handelsbeginn leicht zu.



Die Technologie von Leon bindet Wirksubstanzen in passende Nanopartikel, um eine höhere Löslichkeit zu erzielen. Löslichkeit ist ein wichtiges Kriterium für oral verabreichte Wirkstoffe und ausschlaggebend für die Wirksamkeit und Geschwindigkeit der Wirkung. Damit wirken auch niedrige Dosierungen schneller, was zu einer besseren Verträglichkeit beitragen kann./kro/jha/

