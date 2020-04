Die Bundesländer melden 131.424 Corona-Fälle (Stand 15. April 20:00). Die Johns Hopkins Universität meldet 133.209 Fälle (Stand 15. April 20:45). Davon werden 72.600 als geheilt eingeschätzt. Es sei bemerkt, wie viel in Deutschland getestet wird. In einem Interview, das Bundesgesundheitsminister Spahn dem U.S. Sender CNBC gab, sagte er, dass bis zum ...

