flatex Morning-news Öl (WTI) (16.04.2020)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI im Mai-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX kam in den letzten Handelstagen trotz der Ankündigung von Produktionskürzungen von 9,7 Millionen Fass pro Tag durch die OPEC+ und weiterer freiwilliger Produktionskürzungen anderer Ölförderländer weiter unter Druck. Am Mittwoch wurden die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestanddaten veröffentlicht. Die Konsensschätzungen sahen einen Lageraufbau von rund 11,1 Millionen Fass, doch es wurden tatsächlich 19,248 Millionen Fass und damit im Vergleich zur Prognose erheblich mehr. Rein von der Charttechnik testete der WTI-Mai-Kontrakt den Unterstützungsbereich vom 30. März 2020 von 19,27 US-Dollar nochmals und trat danach aber nur eine leichte Erholung an.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Kursverlauf vom letzten Verlaufstief des 30. März 2020 bei 19,27 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 03. April 2020 bei 29,13 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 21,60/23,04/24,20/25,37/26,81 und 29,13 US-Dollar in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären bei 19,27 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 17,83/16,94/15,49 und 13,17 US-Dollar auszumachen.

