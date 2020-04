FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Infineon könnten mit dem wieder freundlicheren Börsenumfeld am Donnerstag einen Teil der hohen Verluste vom Vortag aufholen. Auf Tradegate kletterten die Papiere um 3,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Mittwoch - als sie um mehr als neun Prozent abgesackt waren.



Als eine gute Nachricht für die Halbleiterbranche wertete ein Händler die Quartalszahlen der taiwanesischen TSMC. Der Nettogewinn eines der größten Chip-Produzenten der Welt hat sich im ersten Quartal auf Jahressicht fast verdoppelt und die Erwartungen von Analysten übertroffen. Das Unternehmen profitierte von der in der Corona-Krise stark gestiegenen Nachfrage nach Komponenten für Kommunikation und Datenzentren./bek/mis

INFINEON-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de