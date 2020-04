CTS Eventim - die Aktie des Veranstaltungsunternehmen steht zum Abverkauf bereit!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: DE0005470306Die CTS EVENTIM ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Vermarktung von Tickets für Konzert-, Theater- und Sportveranstaltungen sowie ein Veranstalter von Live-Events. Im Zuge der Abverkaufs-Panik wurde die Aktie hart abgestraft.Über die Systeme der EVENTIM-Gruppe werden jährlich europaweit insgesamt mehr als 250 Mio. Veranstaltungstickets für weit mehr als 200.000 Events vermarktet. Die Aktie des Veranstaltungsunternehmens startete nach dem brutalen Abverkauf zwar eine technische Gegenreaktion, diese endete aber am gleitenden Durchschnitt EMA-50. Da das operative Geschäft auf längere Sicht unterbrochen sein wird, ist mit einem weiteren Abverkauf der Aktie zu rechnen. Wenn der Bereich bei 37 EUR unterboten wird, müssen wir auf eine dynamischen Bewegung nach Süden vorbereitet sein. Das letzte Tief liegt dann wieder in greifbarer Nähe.Für einen Short-Einstieg ist der Breakdown unter 37.10 EUR abzuwarten. Hier ist Intraday auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach dem Durchbruch über die Kerzen bei 42.30 EUR. In diesem Bereich verläuft auch der EMA-50.Meine Meinung zu CTS Eventim ist bärisch