Nachdem die nachösterliche Handelswoche zunächst mit kräftigen Kursgewinnen aufwarten konnte, wurde es zur Wochenmitte etwas ruppiger. Am gestrigen Mittwoch (15.04.) standen insbesondere schwache US-Konjunkturdaten sowie der verhaltene Start in die US-Quartalsberichtssaison im Fokus der Marktakteure und schürten Nervosität. An dieser Stelle sei auf die frischen Daten zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze sowie zur Entwicklung der US-Industrieproduktion ...

