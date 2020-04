Original-Research: CENIT AG - von GBC AGEinstufung von GBC AG zu CENIT AGUnternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 18,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann- Aufgrund Covid-19 sollte Umsatz- und Ergebnisniveau in 2020 rückläufig sein - Aufholeffekte in 2021 und 2022 erwartet - Kursziel angepasst, Rating unverändert In 2019 hat die CENIT AG mit Umsatzerlösen in Höhe von 171,71 Mio. EUR (VJ: 169,99 Mio. EUR) erwartungsgemäß eine konstante Umsatzentwicklung erreicht. Im Vorfeld hatte das Management eine Umsatzguidance von rund 170 Mio. EUR ausgegeben, welche damit marginal übertroffen wurde. Innerhalb der einzelnen Umsatzgruppen haben sich dabei keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben. Neben einem unveränderten Umsatzanteil mit Fremdsoftware in Höhe von 61,5 % (VJ: 61,5 %) legte der Anteil der Eigensoftware-Umsätze leicht auf 9,5 % (VJ: 9,1 %) zu, was einer Umsatzsteigerung in Höhe von 5,9 % auf 16,36 Mio. EUR (VJ: 15,45 Mio. EUR) entspricht. Insbesondere vor dem Hintergrund, da hier noch in den Vorjahren jeweils rückläufige Umsätze mit CENIT-Software ausgewiesen wurden, ist diese Entwicklung erfreulich. Da es jedoch auch in 2019 bei der Fertigstellung neuer Softwarefunktionen zu Verspätungen kam, ist das erreichte Wachstum noch unter den Unternehmenserwartungen geblieben. Im Bereich der Fremdsoftware fehlten in 2019 nennenswerte Wachstumsimpulse, was vor allem einer konjunkturbedingten Schwäche in den Bereichen Automobil und Industrie in Deutschland geschuldet ist. Das EBIT weist mit einem leichten Anstieg in Höhe von 1,8 % auf 9,20 Mio. EUR (VJ: 9,03 Mio. EUR) nur eine leichte Verbesserung auf. Einerseits sind hier die unter den Erwartungen gebliebenen Eigensoftwareumsätze abgebildet, andererseits ist dies eine Folge der insgesamt gestiegenen operativen Kostenbasis, hier insbesondere beim Personalaufwand. CENIT AG hat dabei in den vergangenen Jahren einen organischen sowie anorganischen Mitarbeiterausbau vorgenommen, als Grundlage für das anvisierte Geschäftswachstum. Die Covid-19-Pandemie dürfte sich auf die kurzfristige Entwicklung der CENIT AG negativ auswirken. Gemäß Unternehmensvorstand kam es bei einigen Projekten bereits zu Verschiebungen. Auch lässt sich aktuell ein sehr zögerliches Investitionsverhalten beobachten, was sich insbesondere auf das Neugeschäft negativ auswirken wird. Besonders erwähnenswert ist hier der Umstand, wonach im Bereich PLM mit einem großen Anteil an Kunden aus der Automobilbranche, aus dem Luftfahrtbereich und aus der Produktionsindustrie besonders zyklische Industrien adressiert werden. Insgesamt ist aber die CENIT AG gut gerüstet, um die aktuelle Situation schadlos zu überstehen. Das Bilanzbild der Gesellschaft ist diesbezüglich mit einem Eigenkapital in Höhe von 40,94 Mio. EUR (EK-Quote: 45,8 %) und einer Liquidität in Höhe von 18,46 Mio. EUR sehr solide. Zudem hat die Gesellschaft die Möglichkeit, Kosteneinsparungen (Kurzarbeit, Materialaufwand) bewusst umzusetzen. Ohnehin sollte aber der mögliche Umsatzrückgang durch die wiederkehrenden Erträge (50 % der Umsätze mit Eigen- und Fremdsoftware) etwas abgefangen werden. Insgesamt lässt sich zudem festhalten, dass die CENIT-Produkte den Digitalisierungstrend unterstützen und damit von einer raschen Markterholung ausgegangen werden kann. Für 2020 prognostizieren wir einen 20 %igen Umsatzrückgang auf 137,37 Mio. EUR, was zu einem EBIT-Rückgang auf 2,20 Mio. EUR führen könnte. In den Folgejahren sollte die Umsatzdelle ausgeglichen werden, wenngleich wir von einer niedrigeren Basis ausgehend, von etwas niedrigeren Umsätzen als bislang ausgehen. Auf dieser Basis haben wir im Rahmen unseres DCF- Bewertungsmodells eine Kurszielreduktion auf 18,10 EUR (bisher: 19,85 EUR) ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20535.pdfKontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 15.04.2020 (13:55 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 16.04.2020 (09:00 Uhr)übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.