Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) etablierte sich gestern oberhalb der 21-Tagelinie, so die Analysten der Helaba.Das technische Bild im Tageschart helle sich auf. So steige das Kursmomentum und auch die Stochastik sei aufwärts gerichtet. Der MACD habe in Folge der gestrigen Gewinne ein Kaufsignal generiert. Zudem stehe der DMI kurz davor eine aufwärtsgerichtete Bewegung anzuzeigen. Sollte es dem Future gelingen, die 55-Tagelinie bei 172,50 zu überschreiten, könnten zunächst Gewinne bis 173,83 folgen. Darüber liege eine Hürde bei 175,25. Die 21-Tagelinie verlaufe heute bei 171,27 und stelle eine erste Haltemarke dar. Darunter seien Unterstützungen im Bereich 169,34/69 und bei 167,52 zu finden. Die Trading-Range (Juni-Kontrakt) liege zwischen 171,36 und 173,83. (16.04.2020/alc/a/a) ...

