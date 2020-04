Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Anleihemärkte bleiben stark von den Stützungsmaßnahmen der Zentralbanken dominiert, so die Analysten der DekaBank.Stärker als Staatsanleihen würden davon aber Unternehmensanleihen profitieren, nachdem die US-Notenbank FED am vergangenen Donnerstag ihr Kaufprogramm um 2.300 Mrd. USD ausgeweitet habe und inzwischen auch Unternehmensanleihen mit einem Ramsch-Rating kaufe. Die bis Ende April anstehenden hohen Fälligkeiten bei Euroland Staatsanleihen würden zu massiv negativer Nettoemissionstätigkeit in diesem Marktsegment führen (etwa -100 Mrd. EUR), was zusammen mit den umfangreichen Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank kaum einen Anstieg der Bundrenditen zulassen sollte. (Ausgabe vom 14.04.2020) (16.04.2020/alc/a/a) ...

