Champignon Brands Inc.: Champignon erhält DTC-Zulassung und bestellt ehemaligen President von Red Bull Canada in den SonderberatungsausschussDGAP-News: Champignon Brands Inc. / Schlagwort(e): Personalie Champignon Brands Inc.: Champignon erhält DTC-Zulassung und bestellt ehemaligen President von Red Bull Canada in den Sonderberatungsausschuss16.04.2020 / 09:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Champignon erhält DTC-Zulassung und bestellt ehemaligen President von Red Bull Canada in den SonderberatungsausschussVANCOUVER, British Columbia, 16. April 2020 - Champignon Brands Inc. ("Champignon" oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF), ein Unternehmen für Humanoptimierungswissenschaften, das sich auf die Anwendung neuartiger und natürlicher Behandlungsprotokolle zur Behandlung eines breiten Spektrums von Störungen und Mangelerscheinungen mit Schwerpunkt auf psychedelischer Medizin konzentriert, gibt bekannt, dass ihre Stammaktien nun über die Depository Trust Company (DTC) für das elektronische Clearing und die Abwicklung zugelassen sind. DTC ist eine Tochtergesellschaft der Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC), die das elektronische Clearing und die Abwicklung von börsennotierten Unternehmen in den USA handhabt.Champignons Stammaktien sind jetzt voll DTC-fähig und werden weiterhin unter dem Tickersymbol "SHRMF" an den OTC-Märkten gehandelt. Mittels des elektronischen Verfahrens zum Clearing von Wertpapieren vereinfacht die DTC-Berechtigung den Prozess des Handels und der Übertragung der Stammaktien des Unternehmens zwischen Brokern in den USA."Wir sind aktiv daran beteiligt, neue Vertriebswege sowohl in Nordamerika als auch international zu verfolgen, um größeren Zielgruppen eine Teilnahme an der Champignon-Geschichte zu ermöglichen und unsere bereits robuste Aktionärsbasis zu erweitern", kommentierte Gareth Birdsall, CEO von Champignon. "Mit dem Erhalt der DTC-Berechtigung werden unsere Stammaktien sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Anleger in den USA zugänglich sein - die Gerichtsbarkeit, in der viele wichtige Initiativen in der psychedelischen Medizin hervorgehen und in der das Unternehmen die Eröffnung neuer klinischer Einrichtungen innerhalb bedeutender städtischer Ballungszentren plant."Darüber hinaus hat Champignon ihre Marketing-/Vertriebskompetenzen in den Bereichen Pharmazeutika, Nutrazeutika und CPG durch die Ernennung des ehemaligen President von Red Bull Canada, Jim Bailey, in ihren Sonderberatungsausschuss weiter gestärkt. Zuvor war Herr Bailey als Global Chief Marketing Officer für Merrell Outdoors tätig und betreute sowohl das Produkt- als auch das Verbrauchermarketing mit einem Jahresumsatz von 600 Mio. USD. Vor seiner Tätigkeit bei Merrel war Jim President von Red Bull Canada. Er war maßgeblich an der Einführung der Marke Red Bull in Kanada beteiligt und vergrößerte dort das Geschäft auf einen Jahresumsatz von 150 Mio. USD mit über 300 Mitarbeitern landesweit.Herr Bailey wird sich für die Vermarktung, den Vertrieb und die Kommerzialisierung der neuartigen Verabreichungssysteme des Unternehmens der Marke Novoformulations für die pharmazeutische, nutrazeutische und psychedelische Medizinindustrie einsetzen. Novoformulations, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Champignon Brands, arbeitet derzeit mit Ketamin, Anästhetika und Adaptogenika sowie einer Vielzahl von Pharmazeutika und natürlichen Molekülen in einer eigens dafür in Quebec, Kanada, errichteten Anlage für gute Herstellungspraxis (GMP, Good Manufacturing Practice). Die Anlage ist ebenfalls für Pharmazeutika lizenziert (DIN). Dort formuliert, entwickelt und arbeitet das Unternehmen an der Vermarktung bioverfügbarer Verabreichungsplattformen, einschließlich: transdermal (topisch), intranasal und sublingual."Ich freue mich sehr, Teil eines Unternehmens zu sein, das mit wissenschaftlich fundierter Forschung und funktionellen Produkten führend bei der Suche nach alternativen Lösungen zu traditionellen Pharmazeutika ist", kommentierte Jim Bailey. "Mein Hintergrund in stark regulierten Branchen in Verbindung mit meiner Erfahrung im CPG-Bereich ist eine großartige Ergänzung eines bereits talentierten und erfahrenen Beratungsausschusses."Über Champignon Brands Inc.Champignon Brands Inc. (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF) ist ein forschungsorientiertes Unternehmen, das sich auf die die Formulierung einer Reihe von Gesundheitsprodukten auf Heilpilzbasis sowie neuartige Verabreichungsplattformen für die Ernährungs-, Wellness und Alternativmedizinbranche spezialisiert hat. Über seine vertikal integrierte Produktpalette für alternative Medizin verfolgt Champignon die Entwicklung und Vermarktung von Behandlungsverfahren mit rasch eintretender Wirkung, wodurch die gesundheitlichen Ergebnisse verbessert werden können wie z, B. bei Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sowie Substanz- und Alkoholkonsumstörungen. Im Rahmen einer Forschungsvereinbarung mit der Miller School of Medicine der University of Miami ("U of M") führt das Unternehmen präklinische Studien und eventuell klinische Studien am Menschen durch, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination von Psilocybin und Cannabidiol bei der Behandlung von mTBI zusammen mit PTBS oder eigenständiger PTBS nachzuweisen. Champignon ist weiterhin von Nachhaltigkeit inspiriert, da alle in Frage kommenden SKUs biologisch, nicht gentechnisch verändert und vegan zertifiziert sind.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens: www.ChampignonBrands.comIm Namen des Board of DirectorsW. Gareth Birdsall CEO & Director Tel.: +1 (778) 549-6714 E-Mail: info@champignonbrands.comFür Anfragen von InvestorenTyler Troup Circadian Group E-Mail: SHRM@champignonbrands.comFür Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:Remy Scalabrini, Maricom Inc. E-Mail: rs@maricom.ca Tel.: (888) 585-MARIDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.16.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1022765 16.04.2020