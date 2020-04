Der DAX wird mit einem leichten Aufschlag zum Handelsbeginn erwartet und dürfte knapp unterhalb der Marke von 10.400 Punkten in den Tag starten. Überraschend schwache Wirtschaftsdaten in den USA und eine Hand voll Unternehmenszahlen großer US-Banken hatten zur Wochenmitte zu breitangelegten Verlusten an den internationalen Börsen geführt und die deutschen Blue Chips im Schnitt um knapp 4 Prozent im Wert abrutschen lassen. Am Nachmittag stehen dann die mit Spannung erwarteten Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ...

