Beige Book zeigt scharfe Schrumpfung der Wirtschaftsaktivität

Die US-Wirtschaftsaktivität ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in allen Fed-Regionen scharf und abrupt geschrumpft. Die meisten Vertreter aus der Wirtschaft rechneten damit, dass sich die Lage noch weiter verschlimmern wird, heißt es im Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank Fed. Besonders unter der Corona-Pandemie und den Maßnahmen dagegen litten die Sektoren Freizeit, Gastgewerbe und Einzelhandel mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte.

Bostic: Erholung in 3Q möglich - Keine Inflationsgefahr

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic, hält es für möglich, dass die Wirtschaft im dritten Quartal wieder Tritt fassen kann. Allerdings herrsche große Unsicherheit über die weiteren Aussichten. Zur Frage, wie kräftig die Erholung ausfallen werde und ob sie Veränderungen in der Struktur der Wirtschaft mit sich bringe, sagte der Zentralbanker: "Die wahre Antwort lautet: Ich habe keine Ahnung."

Inflationsdruck in Deutschland sinkt im März wie erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im März wie erwartet abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamts (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 1,3 (Februar: 1,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der nationale Verbraucherpreisindex erhöhte sich ebenfalls um 0,1 Prozent auf Monatssicht, während die Jahresteuerung auf 1,4 (1,7) Prozent zurückging. Die Statistiker bestätigten damit wie erwartet durchgängig die Angaben ihrer ersten Veröffentlichung.

Immobilenpreise in China steigen im März leicht

In China sind die Immobilienpreise angesichts der Lockerungen in der Wirtschaft infolge der Viruseindämmung im März leicht gestiegen. Wie das nationale Statistikamt mitteilte, kletterten die Preise von Neubauten in 70 Städten um 0,12 Prozent gegenüber Februar. Im Februar waren die durchschnittlichen Preise unverändert gegenüber dem Vormonat geblieben. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Preise den weiteren Angaben zufolge im März um 5,25 Prozent nach einem Plus von 5,83 Prozent im Februar.

Britischer Einzelhandelsumsatz im März auf Rekordtief

In Großbritannien sind die Umsätze der Einzelhändler infolge der Corona-Pandemie auf Talfahrt. Im März sackten die Umsätze der Branche um 4,3 Prozent ab, wie aus einem Bericht von KPMG und des British Retail Consortium (BRC) hervorgeht. In den vergangenen zwölf Monaten sanken die Umsätze im Schnitt um 0,6 Prozent. Flächenbereinigt lag der Rückgang bei 3,5 Prozent.

Führende CDU-Politiker unterstützen Konjunkturpaket

Führende Bundespolitiker der CDU haben ein Konjunktur- und Wachstumspaket gefordert, mit dem das Hochfahren der deutschen Wirtschaft nach der akuten Phase der Corona-Krise unterstützt werden soll. "Wir sollten schon jetzt an die Zeit nach der Kontaktsperre denken. Ich bin für einen gezielten wirtschaftlichem Impuls", sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) dem Magazin Wirtschaftswoche.

Altmaier verteidigt schrittweise Corona-Lockerungen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die schrittweise Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen verteidigt. "Ich verstehe, dass jeder Bereich, der noch Einschränkungen unterliegt, möglichst schnell Lockerungen möchte", sagte Altmaier der Saarbrücker Zeitung. Die Politik könne aber "den Gürtel nur stufenweise weiter schnallen, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten und die Neuinfizierten-Rate möglichst gering zu halten".

Kultusminister beraten über einheitliches Vorgehen bei Schulöffnungen

Die Kultusminister der Länder wollen Konzepte für ein möglichst einheitliches Vorgehen bei einer schrittweisen Öffnung der Schulen erarbeiten. Die amtierende Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK), die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), kündigte in Mainz eine Telefonkonferenz noch für Mittwochabend an. Es sollten dabei Eckpunkte erörtert werden. Es solle ein Konzept entstehen, um möglichst einheitlich vorzugehen.

Gastronomie- und Hotelgewerbe beklagt Folgen weiterer Corona-Maßnahmen

Das deutsche Gastronomie- und Hotelgewerbe sieht sich nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Weiterführung der Corona-Schutzmaßnahmen weiter als am schwersten betroffene Branche. "Unsere Betriebe waren die ersten, die geschlossen wurden, und sind nun die letzten, die wieder öffnen dürfen", erklärte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Guido Zöllick, am Mittwochabend in Berlin.

Scheuer erhöht wegen Grenzstaus im Güterverkehr Druck auf EU

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat eine mangelnde europäische Koordination beim grenzüberschreitenden Warenverkehr kritisiert. Er sei "etwas unzufrieden über die europäische Herangehensweise", sagte Scheuer dem ARD-Morgenmagazin. Der Güter- und Warenverkehr in der EU sei zwar trotz der Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie offen. "Trotzdem haben wir an den Grenzen oft Rückstaus. Wir können das oft nur bilateral auflösen, weil wir kein europäisches Commitment haben über das Grenzregime."

2.600 Corona-Tote in den USA binnen 24 Stunden

In den USA sind binnen 24 Stunden 2.600 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben - die höchste Todesfallzahl an einem einzigen Tag weltweit. Laut einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität vom Mittwochabend (Ortszeit) starben seit dem Vortag 2569 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Die Gesamtzahl der Todesopfer durch das Coronavirus in den USA stieg damit auf mehr als 28.300.

Trump will am Donnerstag Marschroute für Corona-Lockerungen verkünden

US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag seine Marschroute für ein Wiederhochfahren der US-Wirtschaft bekannt geben. Trump sagte am Mittwoch in Washington, die USA hätten den Höhepunkt bei den Corona-Fallzahlen wahrscheinlich hinter sich. Kurz danach veröffentlichte die Johns-Hopkins-Universität ihre neuesten Zahlen: Binnen binnen 24 Stunden starben in den USA fast 2600 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion - die höchste Todesfallzahl an einem einzigen Tag weltweit.

New Yorks Gouverneur kündigt Maskenpflicht in der Öffentlichkeit an

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll im US-Bundesstaat New York eine Maskenpflicht verhängt werden. Menschen müssten künftig in der Öffentlichkeit Mund und Nase bedecken, wenn sie nicht knapp zwei Meter Sicherheitsabstand zu anderen einhalten könnten, sagte Gouverneur Andrew Cuomo

Trump droht US-Kongress mit Zwangspause

US-Präsident Donald Trump hat dem Kongress in Washington mit der Anordnung einer Zwangspause gedroht. Als Präsident könne er sein in der Verfassung verbrieftes Recht nutzen, die Tätigkeit des Senats und des Repräsentantenhauses auszusetzen, sagte Trump am Mittwoch in Washington. Auf diese Weise könne er die Ernennung von Spitzenbeamten in Verwaltung und Justiz erzwingen.

Deutschland hilft Kanada mit Abstrichsets für Corona-Tests - Kreise

Deutschland greift Kanada wegen eines Engpasses bei den Corona-Tests unter die Arme: Auf Vermittlung von Gesundheits- und Außenministerium wurden am Mittwoch 50.000 Abstrichsets - so genannte Swabs - an die kanadische Regierung übergeben, wie AFP aus Regierungskreisen erfuhr.

Frankreich meldet erstmals Rückgang der Corona-Krankenhauspatienten

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat Frankreich einen Rückgang bei den Krankenhauspatienten verzeichnet. Aufgrund "zahlreicher Entlassungen" gab es am Mittwoch 513 weniger Krankenhauspatienten als noch am Dienstag, wie die Gesundheitsbehörden meldeten. "Das ist ein erster Rückgang und er ist zu begrüßen", sagte der Generaldirektor für Gesundheit, Jérôme Salomon. Die Zahl der Corona-Toten weltweit stieg derweil auf mehr als 130.000.

Israel weiter ohne stabile Regierung

Nach 16 Monaten mit Übergangsregierung, drei Parlamentswahlen und monatelangem Machtgerangel haben die Israelis noch immer keine Aussicht auf eine stabile Regierung. Der amtierende Regierungschef Benjamin Netanjahu und sein einstiger Widersacher Benny Gantz scheiterten mit ihren Versuchen zur Bildung einer Einheitsregierung und ließen die bis Dienstagabend laufende Frist verstreichen. Damit setzt sich die bisher längste politische Krise in Israel inmitten der Corona-Pandemie fort.

Großhandelspreise März -0,4% gg Vm und -1,5% gg Vj

