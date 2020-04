Die Photon Energy N.V. hat ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr 2019 hinter sich und zeigt sich mit ihrem diversifizierten Geschäftsmodell und neuen strategischen Partnerschaften auch für das Corona-Jahr 2020 bestens aufgestellt. Nach geprüften Zahlen konnte Photon Energy den Umsatz in 2019 um 48,9% auf 30,15 Mio. Euro, das Gesamtergebnis um 218,6 % auf 8,06 Mio. Euro und das konsolidierte Eigenkapital auf eine Rekordhöhe von 37,84 Mio. Euro steigern.

Das EBITDA ging leicht um 2,5 % von 8,15 Mio. Euro im Vorjahr auf 7,94 Mio. Euro im Jahr 2019 zurück. Diese Entwicklung ist das direkte Ergebnis der Investitionen des Unternehmens sowohl in ein wachsendes Team als auch in neue Projekte, die mittel- und langfristig zu einem Anstieg der einkommensgenerierenden Vermögensbasis des Unternehmens führen sollen.

"2019 war ein weiteres sehr dynamisches Jahr für Photon Energy in all seinen Geschäftsfeldern, die den gesamten Lebenszyklus von Photovoltaikanlagen abdecken. Aufbauend auf den Entwicklungen in unseren Kernwachstumsmärkten Australien und Ungarn haben wir 2019 erste Schritte unternommen, um in den dynamischen polnischen Markt einzutreten. Wir freuen uns sehr darauf, auch dort unser bewährtes Geschäftsmodell im Jahr 2020 und darüber hinaus umzusetzen", sagt Georg Hotar, CEO von Photon Energy.

Corona-Krise

