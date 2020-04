Berlin (ots) - Am 23. April erscheint das offizielle Magazin zum Kinofilm "Trolls - World Tour". Im Heft erfahren die Leser*innen alle Infos zum neuesten Leinwandabenteuer und erleben tolle Geschichten mit den beliebten Charakteren Poppy, Branch & Co. Zudem bietet das Magazin witzige Bastelideen, knifflige Musikrätsel und lustige Spiele - alles zusammen mit einer ordentlichen Portion Glitzer. Neben zwei quietschbunten Postern liegt der Ausgabe ein geheimes Tagebuch mit regenbogenbunten Stickern bei.Im unregelmäßigen Rhythmus erscheinen im Jahr 2020 mehrere Ausgaben des Trolls-Magazins; diese richten sich an Kinder von sechs bis zehn Jahren. Mit einer Auflage von 60.000 Exemplaren ist das Heft zu einem Preis von 3,99 EUR im Handel erhältlich.Für die Vermarktung ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.Für Verlosungs- und Rezensionsanfragen wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von: Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4572370