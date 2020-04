Wien (www.anleihencheck.de) - Im Gefolge des Ölpreis- und Korona-Schocks wertete der RUB (Russischer Rubel) im bisherigen Jahresverlauf fast 19% ggü. USD ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die damit verbundenen Renditeanstiege am OFZ-Markt seien - abgesehen von stärkeren Anstiegen am kurzen Ende - im Vergleich zu den Wechselkursverlusten moderat gewesen. Seit Mitte März sei Entlastung gekommen, wobei Zinserhöhungswetten nachgelassen hätten und sogar in Senkungswetten umgeschlagen seien. Im Einklang damit hätten sich die Abflüsse von ausländischen OFZ-Investoren nach den ersten Schocks gemäßigt. Laut CBR hätten sich die Bestände der Nichtgebietsansässigen in letzter Zeit immer noch etwas über 30% am ausstehenden OFZ-Gesamtvolumen bewegt, nachdem sie Ende Februar 2020 noch bei fast 35% gelegen hätten. ...

