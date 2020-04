Drägerwerk: Diese Zahlen begeistern

"Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk (WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636) hat seine Jahresprognose 2020 aufgehoben", heißt es in der Pressemitteilung vom gestrigen Mittwochabend. Normalerweise lassen solche Mitteilungen in Krisenzeiten Böses erahnen, doch nicht so bei dem im SDAX notierten Medizintechnikkonzern.

Auftragseingang verdoppelt

Aufgrund des starken Auftragseingangs im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie im ersten Quartal dürfte Drägerwerk den Umsatz und den Gewinn im laufenden Geschäftsjahr deutlich ausbauen. Demnach hat sich der Auftragseingang im Auftaktquartal mit rund 1,4 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt.

Die Nachfrage in der Medizintechnik sei derzeit besonders hoch, hier legte der Auftragseingang um beeindruckende 177 Prozent auf 1,0 Mrd. Euro zu. Gefragt waren insbesondere Beatmungsgeräte, Patientenmonitore und das entsprechende Verbrauchsmaterial.

Den vollständigen Artikel lesen ...