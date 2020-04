Baden-Baden (ots) - Sarah Bernardi (Radio Südtirol 1) und Marcus Barsch (SWR3) moderieren gemeinsam die Sondersendung "SWR3 und Südtirol 1 live zusammenhalten", 17. April 2020 ab 15 UhrAus aktuellem Anlass wird es erstmals eine gemeinsame Sendung von SWR3 und Radio Südtirol 1 geben. Am Freitagnachmittag, 17. April 2020, zwischen 15-17 Uhr haben die Hörerinnen und Hörer unter anderem die Möglichkeit, Fragen an das jeweils andere Land zu stellen. Darüber hinaus werden Reporter, die den Verlauf der letzten Wochen aufmerksam verfolgt haben, aktuelle Informationen rund um das Thema Corona liefern. Die Nachrichten werden am Freitagnachmittag ebenfalls grenzüberschreitend zu hören sein.Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENWeitere Informationen unter:http://swr.li/swr3-radio-suedtirol-1-gemeinsame-sendungund unterhttps://www.swr3.de/aktuell/SWR3-Suedtirol-1-Zusammenhalten-im-Radio-trotz-Corona/-/id=4382120/did=5601624/frm3cp/index.htmlPressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4572402