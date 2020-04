Die einzigartige Kombination aus Keramik und Aluminiumoxid bietet hervorragende Leistung

MALMÖ, Schweden, April 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute hat Bona (http://mybonahome.com/home.aspx) , ein globales, nachhaltig orientiertes Unternehmen, das Produkte für das Verlegen sowie die Renovierung, Instandhaltung und Wiederaufbereitung von Premiumböden bietet, Bona Green 8600 Ceramic Abrasive auf den Markt gebracht, ein neues hochwertiges Schleifmittel für das Schleifen und Nachschleifen von Holzfußböden. Das neue Schleifmittel hält 50 % länger als Schleifmittel von Mitbewerbern. Bona Green 8600 Ceramic Abrasive ist in den USA und Spanien bereits ein beliebtes Produkt und jetzt in ganz Europa erhältlich.



Bona Green 8600 Ceramic Abrasive wurde speziell für Hartholzböden entwickelt und bietet einen idealen Abtrag für grobes und mittleres Schleifen. So schafft es eine hochwertige Oberfläche für das Auftragen von Öl, Grundierung oder Politur. Die perfekte Kombination von Keramik und Aluminiumoxid ermöglicht einen schnelleren, verkürzten Schleifprozess, da zu Beginn des Prozesses ein grobes Schleifen mit einem feineren Schleifmittel mit 50er Körnung anstelle des üblichen Schleifmittels mit 36er Körnung möglich ist. Anschließend kann mit einem Schleifmittel mit 80er Körnung geschliffen werden, was einen um 30 % schnelleren Schnitt als Schleifmittel von Mitbewerbern ermöglicht.

"Unser Ziel bei allem, was wir tun, ist es, die Arbeit von Bauunternehmern sicherer, einfacher und schneller zu machen", so Hans-Joachim Röhrich, Product Manager Abrasives and Machines EMEA/APAC bei Bona. "Weniger Zeit für das Schleifen zu benötigen bedeutet, dass das gesamte Verlegen des Bodens oder die Nachbearbeitung schneller abgeschlossen werden, ohne das Ergebnis zu beeinträchtigen. Der größere Kornbereich im Vergleich zu Bona Ceramic 8700 macht es zu einem Allrounder beim Schleifen von Holzfußböden."

Das komplette Sortiment an Schleifmitteln von Bona wurde speziell für Holzböden entwickelt. Jede Schleifmittelgröße und Kornverteilung führt zu weniger Faserrissen, schnellerem Schleifen und einer insgesamt glatteren Oberfläche. Zusätzlich zu einem schnelleren Schleifprozess bietet die Polyesterunterlage des Bona Green 8600 Ceramic Abrasive eine um 50 % längere Haltbarkeit als Schleifmittel von Mitbewerbern. Diese Haltbarkeit ermöglicht die perfekte Balance zwischen kraftvollem Schleifen und weniger Faserrissen und sorgt so für eine perfekte, glatte Oberfläche.

Bona Green 8600 Ceramic Abrasive ist mit einer Körnung von 36-120 im Band- und Scheibenformat erhältlich. Besuchen Sie Ihren Händler vor Ort oder wenden Sie sich an Bona, um Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrer Region zu erhalten.

Über Bona

Bona ist ein Familienunternehmen, das 1919 gegründet wurde und Produkte für das Verlegen, die Wartung und die Wiederaufbereitung von Holzböden bietet. Der Umsatz von Bona betrug 2018 2,6 Mrd. SEK (248 Mio. EUR). Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit vertreten durch seine 17 Tochtergesellschaften, 70 Vertriebshändler, 600 Mitarbeiter und 5 Fabriken. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com (http://www.bona.com/) .

Kontakt: Heather Lindemann

Bona | (800) 872-5515

heather.lindemann@bona.com (mailto:heather.lindemann@bona.com)



Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a592011-1dc0-409f-b583-ea8f9ddaa1ae (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a592011-1dc0-409f-b583-ea8f9ddaa1ae)