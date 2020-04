Linz (www.anleihencheck.de) - Südafrika leidet stark unter der Corona-Pandemie, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Umfeld der gestiegenen Risikoaversion an den Märkten habe EUR/ZAR (Südafrikanischer Rand) neue Höchststände erreicht. Bereits vor der Coronakrise habe sich die südafrikanische Wirtschaft 2019 in einer Rezession befunden. Entsprechend belastet seien die Staatsfinanzen, weshalb seitens der Regierung kaum fiskalpolitischer Handelsspielraum bestehe. Aus diesem Grund sei es die Notenbank, welche wesentliche Beiträge zur Stabilisierung der Wirtschaft liefere. Die Währungshüter der Notenbank SARB würden für 2020 mit einem Schrumpfen der Wirtschaft um 6,00% rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...