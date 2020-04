Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA wurden nach den Arbeitsmarktdaten nun erste "harte" Wirtschaftsdaten veröffentlicht, die einen Eindruck davon vermitteln, wie sich die Konjunktur im Lockdown entwickelt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vor diesem Hintergrund seien gestern der Einzelhandelsumsatz (-8,7% p.m.) sowie die Industrieproduktion (Verarbeitendes Gewerbe: -6,3% p.m.) auch von den Marktteilnehmern mit Spannung erwartet worden. Die Rückgänge im März (also nur teilweise durch Lockdown beeinflusst) hätten dabei ein historisches Ausmaß angenommen. Bei der Industrieproduktion müsse man immerhin bis Februar 1946 zurückgehen, um einen ähnlich großen Einbruch zu finden, der Rückgang des Einzelhandelsumsatz sei der größte seit Erhebungsbeginn (1992). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...