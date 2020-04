Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Chronologie des Primärmarktes lässt uns mit Sachsen starten, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Der Freistaat habe Ende März noch EUR 100 Mio. an Anleihen öffentlich ausstehen gehabt. Nun habe er zum dritten Mal in den vergangenen zwei Wochen EUR 250 Mio. begeben. Dieses Mal habe er eine 2025er Laufzeit getappt und so das Volumen auf Benchmarkgröße verdoppelt (ms +10 Bp). Ebenfalls für einen Tap habe sich das Land Niedersachsen entschieden (EUR 300 Mio., 2025er Laufzeit, ms +10 Bp). Für Taps hätten sich auch die KFW (EUR 1 Mrd., 2024er Laufzeit, ms +1 Bp) sowie die EIB (EUR 250 Mio., 2036er Laufzeit, ms +10 Bp) entschieden. Einzig relevant für unsere Tabelle und damit als Chronistenpflicht zu bezeichnen ist der Deal der französischen AFD, so die Analysten der NORD/LB. Und dem Ticker AGFRNC (ISIN FR0013507993/ WKN A28V2R) seien EUR 1,5 Mrd. eingeworben worden. Das Orderbuch habe "nur" EUR 1,7 Mrd. betragen und ein Tightening im Pricingprozess sei nicht erfolgt. ...

