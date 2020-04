Guten Morgen,zart besaitete Anleger sollten in den kommenden Tagen lieber nicht die Nachrichtenlage überprüfen. Denn nun kommen die ersten handfesten Wirtschaftsdaten für den März, dem Monat, in dem der "Lockdown" beschlossen wurde. Wer erwartet hatte, dass sich die Daten schon einigermaßen halten würden, wird eines Besseren belehrt werden, vor allem, was die USA betrifft.Gestern ging es los mit den Verbraucher- und Produktionsberichten. Diese zeigen für März, dass die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft in den ersten Wochen der Abschaltung sehr viel stärker ausgefallen sind als erwartet. So sind die Einzelhandelsumsätze im März um 8,7% gesunken und die regionale Produktionstätigkeit in New York erreichte gar ein historisches Allzeittief und zeigt schockierende -78,2%! Die Wirtschaft liegt hier eindeutig in Trümmern, aber wie soll es auch anders sein wenn die Politik das Land einfach einmal abschaltet. Wer hier überrascht ist, hat wenig Ahnung von Volkswirtschaft.

Den vollständigen Artikel lesen ...