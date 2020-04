Köln (ots) - Abgesagte Veranstaltungen, geschlossene Schulen, eingeschränkte Mobilität: Die Corona-Krise betrifft aktuell viele Bereiche. Die Akademie von TÜV Rheinland hat darauf reagiert und bietet ein umfassendes Programm von Online-Seminaren für Fach- und Führungskräfte ebenso wie für Arbeitnehmer in Kurzrabeit und Arbeitssuchende: Unter https://www.akademie.tuv.com (https://www.akademie.tuv.com/) können sich Interessierte zu Weiterbildungen und Zertifizierungen informieren und passende Online-Seminare buchen. Die Veranstaltungen finden über sogenannte "Virtual Classrooms" statt, das heißt stets zu einer festen Zeit, aber unabhängig vom Ort. Zur Teilnahme sind lediglich ein PC, Laptop oder mobiles Endgerät mit einer stabilen Internetverbindung sowie idealerweise Kopfhörer oder ein Headset notwendig. Aber auch per E-Learning können sich Teilnehmende weiterbilden und selbst entscheiden, wann, wo und wie lange sie lernen wollen.Beratung und Weiterbildung für Arbeitssuchende und KurzarbeitendeDie TÜV Rheinland Akademie bietet für Arbeitssuchende neben geförderten Weiterbildungen eine kostenfreie und unverbindliche Bildungsberatung an. Gerade bei einem krisenbedingten Jobverlust ist ein individuelles Coaching besonders wertvoll und erleichtert den erfolgreichen beruflichen Wiedereinstieg. Auch Kurzarbeitende können sich telefonisch von einem Kundenberater des Trainingscenters beraten lassen und aus vielseitigen Online-Kursen und Teilqualifizierungen wählen, um ihre Kompetenzen zu erweitern. Gefördert werden die Maßnahmen mit einem Bildungsgutschein beziehungsweise einem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des zuständigen Jobcenters.Fach- und Führungskräfte: Online-Seminare zur Weiterbildung und ZertifizierungFür Unternehmen bietet die Akademie von TÜV Rheinland ein breites Programm an Weiterbildungsmaßnahmen, um die Kompetenzen von Fach- und Führungskräften auszubauen. Wer seinen Mitarbeitenden während der Krise Weiterbildungen und Zertifizierungen ermöglicht, nutzt die Zeit effektiv und profitiert im Anschluss von neu gewonnenen Kenntnissen. Interessenten können aus verschiedenen Themengebieten wählen. Darunter finden sich mehr als 360 Seminare aus den Bereichen IT, Umwelt, Technik, Mobilität, Gesundheit, Qualität, Management sowie Bau und Immobilien. Für alle prüfungs- oder zertifizierungsrelevanten Seminare können die Prüfungen online unter Prüfungsaufsicht absolviert werden.Informationen und BildungsberatungUnternehmen und Arbeitnehmer können sich unter www.akademie.tuv.com (http://www.akademie.tuv.com) zu Weiterbildungen und Zertifizierungen informieren und passende Online-Seminare buchen. Für Seminarbuchung, die im Zeitraum bis 31. Mai 2020 getätigt werden, gelten besondere Umbuchungsbedingungen: Das gebuchte Seminar kann kostenlos bis fünf Werktage vor Seminarbeginn auf ein identisches Seminar zu einem anderen Seminartermin bis zum 31. Dezember 2020 umgebucht werden.Arbeitssuchende und Kurzarbeitende können sich telefonisch kostenfrei und unverbindlich unter Telefon 08 00/8 48 40 06 oder per E-Mail unter servicecenter@de.tuv.com beraten lassen. Weitere Informationen zu Weiterbildungsmöglichkeiten für Arbeitssuchende sind unter https://www.tuv.com/jobfit bei TÜV Rheinland zusammengefasst.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: +49 2 21/8 06-19 72Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und Videos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im Internet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31385/4572534