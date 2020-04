Nasdaq100: (Turbo)-Puts zur Absicherung gegen Kursrückgänge

Laut einer im onemarkets Blog der HVB veröffentlichten Analyse sollten die ultraschwachen US-Makrodaten den Nasdaq100-Index (ISIN: US6311011026) belasten. Hier die Analyse:

"Der Nasdaq-100 Index startete mit einer riesigen Aufwärtskurslücke in den gestrigen Handelstag und legte im weiteren Handelsverlauf weiter zu und schloss nur knapp unterhalb des Tageshochs. Die US-Anleger sind schon wieder komplett außer Rand und Band und ignorieren die bevorstehende Rezession komplett - zumindest gestern und in den vergangenen Handelstagen.

Die vorbörslich veröffentlichten US-Makrodaten waren grottenschlecht und unterboten die schwachen Erwartungen sogar. Die Einzelhandelsumsätze im März brachen um 8,7% ein, erwartet war nur ein Minus von 8%. Der Empire State war ebenfalls deutlich schwächer.

Dies sollte den Nasdaq100 in den kommenden Tagen wieder auf den Boden der Tatsachen bringen und für eine Korrektur von mehreren 100 Punkten sorgen. Die nächsten Kursziele liegen im Bereich 8.200 Punkte, danach der Bereich 7.400 bis 7.600 Punkte."

Wer in nächster Zeit einen Indexrückgang auf das nächste bearishe Kursziele bei 8.200 Punkten für möglich hält, könnte eine Investition in Short-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 9.032,5277 Punkte

Der BNP-Open End Turbo-Put auf Nasdaq100-Index mit Basispreis und KO-Marke bei 9.032,5277 Punkten, BV 0,01, ISIN: DE000PX858D0, wurde bei der Nasdaq100-Indikation von 8.653 Punkten und dem Euro/USD-Kurs von 1,087 USD mit 3,65 - 3,66 Euro taxiert.

Gibt der Nasdaq100-Index in den kommenden Tagen auf 8.200 Punkte nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Nasdaq100-Index nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 7,70 Euro (+110 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 9.152,407074 Punkte

Der HVB-Open End Turbo-Put auf Nasdaq100-Index mit Basispreis und KO-Marke bei 9.152,407074 USD, BV 0,01, ISIN: DE000HZ790L6, wurde beim Nasdaq100-Stand von 8.653 Punkten mit 4,81 - 4,82 Euro quotiert.

Bei einem Kursrutsch des Nasdaq100-Index auf 8.200 Punkte wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 8,81 Euro (+83 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Nasdaq100-Index oder von Hebelprodukten auf den Nasdaq100-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de