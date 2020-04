In einigen deutschen Städten sollen Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich künftig kostenlos per Uber fahren können. Der Konzern stellt 20.000 Freifahrten zur Verfügung. Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich sind in der Coronakrise besonders eingespannt und unter Druck. Der Fahrdienstleister Uber hat daher mit Uber-Medics einen Dienst gestartet, der Beschäftigten im Gesundheitswesen insgesamt 20.000 kostenfreie Fahrten vermitteln soll. Die Uber-Partner, die diese Fahrten durchführen, erhalten laut Uber für die ausgeführten Aufträge den kompletten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...