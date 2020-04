Der Düngemittel- und Salz-Konzern K+S AG (ISIN: DE000KSAG888) will für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,15 Euro je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag bestätigt wurde. Dies ist eine Kürzung um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,25 Euro). Der Dividendenvorschlag wurde bereits am 11. März 2020 bekannt gegeben. Beim derzeitigen Aktienkurs von 5,42 Euro entspricht dies einer aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...