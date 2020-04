Bonn (www.anleihencheck.de) - Neue Konjunkturdaten aus den USA zeigen das Ausmaß der Schäden, welche die Pandemie in der weltweit größten Volkswirtschaft bereits angerichtet hat, so die Analysten von Postbank Research.Die Inflationsrate in Schweden sei im März auf 0,6 Prozent gefallen, das sei der niedrigste Wert seit fünf Jahren. Im Februar habe die Rate noch bei einem Prozent gelegen. Der Rückgang sei überwiegend gesunkenen Energiepreisen geschuldet, aber auch außerhalb des Energiesektors habe der Preisdruck leicht nachgelassen. Die Inflation dürfte wegen des wirtschaftlichen Einbruchs und anhaltend niedriger Ölpreise auch in den kommenden Monaten weit unterhalb des geldpolitischen Zielwertes von zwei Prozent verharren. ...

