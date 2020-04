Köln (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklung der epidemiologischen Kurven zu beobachten, bleibt kurzfristig die wichtigste Aufgabe für die Finanzmärkte, so Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers (AXA IM).Bessere Nachrichten zur Gesundheitskrise seien Voraussetzung für den Übergang in die Erholungsphase. Erst dann werde klar sein, wie stark Wirtschafts- und Unternehmensgewinne gelitten hätten. Die Zentralbanken hätten den Anlegern jedoch einen guten Grund gegeben, wieder in Anleihestrategien einzusteigen. Anleihen mit kurzer Laufzeit würden die gleiche oder sogar eine höhere Rendite als Anleihen mit wesentlich längeren Laufzeiten bringen. Bei so niedrigen Zentralbanksätzen sei dies eine gute Gelegenheit, von der Normalisierung der Kreditmärkte zu profitieren. Längerfristig müsse die Erholung auf qualitativ hochwertigen Aktien aufgebaut werden, idealerweise mit einem Engagement in qualitativ hochwertigen Anleihen, die sowohl eine Risikoabsicherung als auch eine Liquiditätsquelle darstellen würden, falls es wieder schlecht laufe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...