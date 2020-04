Wann kommt die Flut? Ist das überhaupt eine relevante Frage, wenn man 16 Kilometer von der Küste entfernt lebt? Es scheint nicht so, aber wenn man an einem Fluss beheimatet ist, der in das Meer mündet, kann dieser Schein trügen. Ein Gebäudeversicherer nahm diesen Umstand zum Anlass, um den entstandenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...