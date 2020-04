TUI AG -0.95% CloudMoney9 (CLOUDMO9): Bei TUI glaube ich an eine wahnsinnige Erholung nachdem die Beschränkungen aufgehoben werden, Reisen lassen sich nach neuen Hygienestandards organisieren ...zwischendurch werde ich diese Qualitätsaktie immer wieder traden! (16.04. 11:35) >> mehr comments zu TUI AG: www.boerse-social.com/launch/aktie/tui_ag RWE -0.79% tradsam (14D00F29): RWE Aktien wurden in das Depot gekauft. Diese sind mit Turbo-Put-Scheinen abgesichert. (16.04. 11:21) >> mehr comments zu RWE: www.boerse-social.com/launch/aktie/rwe_ag_stammaktien_on Deutsche Telekom 0.98% tradsam (14D00F29): Deutsche Telekom Aktien wurden in das Depot gekauft. Diese sind mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...