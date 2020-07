von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Bis zu 20 Milliarden Dollar versucht der Beteiligungskonzern über den Verkauf von Anteilen an der Telekom-Tochter T-Mobile US einzusammeln. Jüngst fusionierten T-Mobile US und Softbanks Sprint. Der angebotene Anteil von acht Prozent ist 10,9 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...