GBC AG: 29. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz goes Online am 28. & 29. April 2020 - 28 Unternehmen präsentierenDGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges GBC AG: 29. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz goes Online am 28. & 29. April 2020 - 28 Unternehmen präsentieren16.04.2020 / 13:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Augsburg, 16.04.2020 - Die 29. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird im geplanten Zeitraum vom 28. bis 29. April als Online Konferenz stattfinden. Der Veranstalter GBC AG reagiert auf die aktuelle Situation und bietet neuartige Lösungen. Technischer Partner wird die EQS Group.An beiden Tagen werden Unternehmensvorstände im halbstündigen Turnus ihre aktuellen Geschäftszahlen präsentieren und einen Ausblick für das Jahr 2020 geben.Uns war es wichtig, auch in einer absoluten Krisensituation den Kontakt zwischen Investoren und börsennotierten Gesellschaften nicht abreißen zu lassen und Ihnen die Informationen zu geben, die Sie gerade jetzt benötigen.Sie können hier das aktuelle Programm einsehen und sich bis spätestens 24. April unter www.mkk-konferenz.de anmelden.Eine offene Fragerunde im Anschluss der jeweiligen Präsentationen findet nicht statt.Sie können jedoch - wie gewohnt - Einzelgespräche über GBC im Vorfeld buchen.- 1on1-Wünsche nehmen wir gerne entgegen und terminieren diese für den 28./29. April 2020 (Investors and Press only)Bitte geben Sie Ihre 1on1-Wünsche bis zum 22. April unter https://mkk-konferenz.de/anmeldung/ an.Diese werden dann telefonisch mit den jeweiligen Vorständen an den beiden Konferenztagen stattfinden und 30 Minuten umfassen.Die Kanzleien Heuking Kühn Lüer Wojtek und Krammer Jahn Rechtsanwälte informieren Sie als Rechtspartner der MKK per Web-Präsentation ebenfalls zu aktuellen Themen.- Die Zugangsdaten zu den jeweiligen Präsentationen erhalten Sie am 27. April per Mail.Wir freuen uns zudem sehr über die Teilnahme einer weiteren Gesellschaft:- NFON AG - Präsentation am 29.04.2020 von 15:30 - 15:50 UhrFalls Sie sich bereits zur Online-MKK registriert haben, können Sie HIER Einzelgespräche für NFON AG anmelden.Ebenfalls möchten wir uns bei unseren Partnern und Sponsoren herzlich für die Unterstützung bedanken.Kontakt für Rückfragen: GBC AG Kristina Bauer und Marita Conzelmann Halderstraße 27 86150 Augsburg+49 821 241133-44 oder -49 konferenz@gbc-ag.de