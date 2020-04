FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lufthansa-Konzern hat seinen Rückkehrer-Flugplan zunächst bis zum 17. Mai verlängert und weiter reduziert. Der bereits stark verringerte Flugplan war ursprünglich bis zum 3. Mai gültig. Angesichts der geringen Nachfrage sei die weitere Reduktion auf nur noch 15 statt 18 wöchentliche Langstreckenverbindungen der Lufthansa unausweichlich, teilte die Lufthansa Group mit. Darüber hinaus biete die Airline aus ihrem Drehkreuz Frankfurt bis zu 36 tägliche Verbindungen zu den wichtigsten Städten in Deutschland und Europa an. Ab München werden ab dem 4. Mai nur noch sechs tägliche Verbindungen zu innerdeutschen Städten angeboten. Aktuell werden aus beiden Drehkreuzen 50 tägliche Verbindungen bedient.

Die Airline Swiss biete neben einem deutlich reduzierten Flugplan für die Kurz- und Mittelstrecke mit Fokus auf ausgewählte europäische Städte ab Zürich und Genf künftig weiterhin drei wöchentliche Langstreckenflüge nach Newark (USA) an. Und Eurowings stelle an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln mit einem Rumpfprogramm weiterhin die Grundversorgung sicher und bietet innerdeutsche Flüge sowie Verbindungen zu ausgewählten europäischen Destinationen an.

