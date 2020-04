NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Flugverkehrszahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der 21-prozentige Rückgang der Fluggastzahlen an den vom Infrastrukturkonzern betriebenen Airports habe ihre jüngste Schätzung nahezu getroffen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die anderen europäischen Flughafenbetreiber wiesen wegen der Corona-Krise ähnliche Rückgänge auf./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 18:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / 18:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

