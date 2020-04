Stuttgart (ots) - Wenn am kommenden Samstag das dritte Rennen zur Digitalen Nürburgring Langstrecken Serie gestartet wird, ist auch SPORT AUTO wieder mit dabei. Wegen der Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben die Organisatoren der Nürburgring Langstrecken Serie einen Simracing-Wettbewerb mit insgesamt neun Läufen gestartet, die jeweils live per Simulator austragen werden. SPORT AUTO, das Magazin für sportliche Autos der Motor Presse Stuttgart, unterstützt die auf der Nordschleife des Nürburgrings ausgetragene Rennserie seit vielen Jahren als Medienpartner.Wie alle anderen Veranstaltungen im nationalen wie internationalen Motorsport steht auch die Nürburgring Langstrecken Serie mit der 2020er Saison, die im März ihren Auftakt gehabt hätte, wegen der Corona-Pandemie aktuell auf der Bremse. Die Serie und der Nürburgring haben aus der Not eine Tugend gemacht und tragen im Netz die neun Läufe in digitaler Form live aus. Die ersten beiden Läufe fanden bereits statt, dabei erreichte allein Rennen 2 über 600.000 Personen.Im Renntempo ist SPORT AUTO mit seiner Medienpartnerschaft auch ins Internet umgezogen. Über die Verlinkung auf den VLN-Livestream unter AUTO MOTOR UND SPORT.de (http://ots.de/DcYGUl) hinaus bleibt SPORT AUTO mit Logodarstellungen weiter im Rennen. So ist das markante Logo auf allen digitalen Rennautos angebracht, exakt wie sie auch auf den analogen Fahrzeugen auf der Rennstrecke zu sehen wären.Die derzeit definierten Termine für die Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie 2020:18. April - Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie 3 - 3h - VLN - Variante02. Mai - Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie 4 - 3h - VLN - Variante30. Mai - Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie 5 - 3h - VLN - Variante13. Juni - Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie 6 - 3h - VLN - Variante15. August - Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie 8 - 3h - VLN - Variante17. Oktober - Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie 9 - 3h - VLN - Variante14. November - Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie 7 - 3h - VLN - VarianteDie MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de (http://www.motorpresse.de)) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN'S HEALTH, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/4572827