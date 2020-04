ATHEN (dpa-AFX) - Die Reisebranche in Griechenland rechnet für 2020 infolge der Corona-Krise mit heftigen Verlusten. "Dieses Jahr ist eine Katastrophe", sagte am Donnerstag der Präsident des Verbandes der griechischen Reiseagenturen, Apostolos Tsilidis, dem Nachrichtensender Real FM. Die Verluste könnten bis zu 22 Milliarden Euro betragen. Diese Summe hatte die Tourismusbranche vergangenes Jahr kassiert, hieß es.



Das Schlimmste sei, dass niemand weiß, ob und wann der Flugverkehr wieder starten wird und unter welchen Bedingungen die Menschen wieder fliegen werden, sagte Tsilidis. "Können Sie sich vorstellen, wie viele Touristen kommen werden, wenn in einem Flugzeug für 180 Reisende jede zweite Reihe leer sein muss?"



Bereits am vergangenen Montag hatte der Präsident der griechischen Hotelkammer, Alexandros Vassilikos, die Saison 2020 als katastrophal bezeichnet. 65 Prozent der griechischen Hoteliers fürchten, dass ihre Unternehmen bankrott gehen. 45 000 Arbeitsplätze seien bereits verloren gegangen. "Der Tourismus ist auf Null. Die Hotels senden SOS", hatte Vassilikos in einer Online-Pressekonferenz gesagt.



Das Hotelgewerbe und der Tourismus sowie die damit verbundenen Betriebe machen etwa 30 Prozent der griechischen Wirtschaft aus. Griechenlands Tourismus hatte in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, dass die schwere Finanzkrise überwunden wurde. 2019 besuchten nach Angaben der Hotelkammer 33 Millionen Touristen Griechenland./tt/DP/fba