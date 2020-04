Führender Experte für mobile Sicherheit erreicht "Software only" PCI SSC SPoC-Zulassung für Android-Geräte

MYPINPAD("MPP")das weltweit führende Unternehmen im Bereich der sicheren persönlichen Authentifizierung für Zahlungslösungen, hat die Zertifizierung des Payment Card Industry (PCI) Security Standards Council (SSC) für seine softwarebasierte PIN-Eingabe auf einer Commercial off-the-shelf (SPoC)-Lösung auf Android erhalten. Dies ist die erste softwarebasierte Android-SPoC-Lösung, die sich nicht auf hardwarebasierte Sicherheit stützt. Damit ist das Unternehmen der erste Anbieter, der eine Software only"-SPoC-Akkreditierung erhalten hat, um sichere Zahlungen sowohl auf Android- als auch auf iOS-Geräten zu ermöglichen.

Die Messlatte liegt sehr hoch, wenn es darum geht, die SPoC-Anforderungen von PCI zu erfüllen und die Lösung von MYPINPAD hat diese Hürde erfolgreich genommen, so dass sie nun auf jedem Android-Gerät mit v8.0 und höher laufen kann. Mobilgeräte mit Android-Betriebssystem haben einen Anteil von 87 Prozent am globalen Markt, was ein enormes Potenzial für den Einsatz der MYPINPAD PIN auf mobilen MPP mPOS-Lösungen bietet.

Die Nachricht kommt kurz nachdem MYPINPAD als eines der weltweit ersten Unternehmen die SPoC-Zertifizierung für iOS erhalten hat. Mit beiden PCI-akkreditierten "Software only" SPoC-Zertifizierungen wird MYPINPAD seine sichere und gut zugängliche Lösung noch in diesem Jahr weltweit auf allen wichtigen Regionen umsetzen und damit ermöglichen, dass ganz normale Smartphones und Tablets die traditionellen POS-Terminals und mPOS-Geräte zur PIN-Eingabe ersetzen können.

Nachdem die PCI SSC SPoC-Zulassung sowohl für Android- als auch für iOS-Betriebssysteme erteilt wurde, arbeitet MYPINPAD bereits an der PCI-Zertifizierung für kontaktlose Zahlungen auf handelsüblichen CPoC-Geräten. Ziel des Untenehmens ist es, die Akzeptanz mobiler Geräte bis 2024 exponentiell von derzeit 100 Millionen auf über 400 Millionen zu steigern.

Der neu ernannte CEO von MYPINPAD Colin Greenekommentierte dies wie folgt: "Wir sind führend auf dem komplexen Gebiet der mobilen Sicherheit und deshalb sind wir unglaublich stolz darauf, das erste Unternehmen zu sein, das sowohl für Android als auch für iOS eine rein softwarebasierte SPoC-Zertifizierung erhalten hat. Es ist das Ergebnis von sieben Jahren intensiver, innovationsgetriebener Entwicklungsarbeit, das uns zu diesem Punkt gebracht hat, und wir freuen uns sehr darauf, unsere Technologie nun gemeinsam mit unseren wichtigsten Partnern einzusetzen."

"Da die Betriebssysteme Android und iOS praktisch den gesamten globalen Marktanteil für Smart Devices abdecken, können wir nun die Expansion in der Größenordnung der Nutzung mobiler Geräte für die PIN-Eingabe vorantreiben. Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie innovative technische Lösungen dazu beitragen können, die globalen Wettbewerbsbedingungen im Bereich der Zahlungsdienste zu vereinheitlichen. Wir freuen uns auch darauf, noch in diesem Jahr unsere akkreditierte CPoC-Lösung vorzustellen achten Sie auf unsere weiteren Nachrichten zu desem Thema."

Die Lösung von MYPINPAD lässt sich leicht in Anwendungen von Drittanbietern integrieren und wird "as-a-Service" (aaS) bereitgestellt. Sie senkt die Kosten über die gesamte Wertschöpfungskette des Face-to-Face-Zahlungsverkehrs erheblich, da sie die PCI-Sicherheitsstandards allein durch Software-Updates erfüllt. Dies entlastet kleine Einzelhändler und nutzt auch größeren Einzelhändlern, indem es sie von der Unterhaltung und dem Austausch veralteter hardwarezentrierter POS-Systeme befreit.

Über MYPINPAD:

MYPINPAD ist ein weltweit führender Anbieter von sicherer persönlicher Authentifizierung für Zahlungslösungen, die auf handelsüblichen Smartphones und Tablets untergebracht sind. Unsere unternehmenseigene und weltweit patentgeschützte Technologie sichert und schützt die Eingabe empfindlicher Informationen auf Berührungsbildschirmen und schafft damit eine vertrauenswürdige Umgebung. Die innovativen Lösungen von MYPINPAD beseitigen die Notwendigkeit spezialisierter Hardware für persönliche Authentifizierung, reduzieren Kosten und Komplexität, fördern rapide Akzeptanz und nutzen die Vernetzungsfähigkeiten intelligenter Geräte.

