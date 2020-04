Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wollen die kolportierten benötigten Staatshilfen für die Güterverkehrssparte Rail Cargo nicht bestätigen. In einem Bericht der Tageszeitung "Der Standard" waren am Donnerstag von "mindestens 250 Millionen Euro" für Rail Cargo und 500 Millionen Euro für den gesamten ÖBB-Konzern die Rede gewesen.Die in dem Bericht genannten Summen seien "pure Spekulation", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...