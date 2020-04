Zürich (ots) - Digitales Marketing: KMU-Weiterbildung für den Erfolg in der digitalen Welt // Facebook, Google Schweiz, IAB Switzerland und localsearch (Swisscom Directories AG) lancieren «KMU Digital»Facebook, Google Schweiz, localsearch (Swisscom Directories AG) und der Branchenverband IAB Switzerland rufen die Initiative «KMU Digital» ins Leben. Das Gemeinschaftsprojekt will den Schweizer KMU dabei helfen, die Möglichkeiten des digitalen Marketings besser zu verstehen und es für das eigene Geschäft optimal zu nutzen.Startschuss für «KMU Digital» ist eine Webinarreihe am 22. und 23. April 2020. Sie dreht sich aus aktuellem Anlass um Fragestellungen rund um das digitale Marketing in Krisenzeiten.In der aktuellen Situation zeigt sich auf dramatische Art, wie wichtig für Unternehmen, ob gross oder klein, ein Mindestmass an digitaler Fitness für den Firmenerfolg ist. Verschiedene Studien zeigen jedoch, dass viele Schweizer KMU die Digitalisierung vernachlässigen und die daraus entstehenden Folgen für das eigene Unternehmen unterschätzen.Mit Facebook, Google Schweiz, localsearch und dem Branchenverband IAB Switzerland, haben sich nun vier auf digitales Marketing spezialisierte Unternehmen zusammengeschlossen, um die Weiterbildungsinitiative «KMU Digital» ins Leben zu rufen. Lanciert wird das Gemeinschaftsprojekt mit zwei Webinars am 22. und 23. April 2020.Im Rahmen von «KMU Digital» werden Experten von Facebook, Google Schweiz, localsearch und IAB Switzerland wichtige Aspekte zum Thema digitales Marketing für Kleinbetriebe beleuchten und dem KMU-Publikum neue Impulse für den Erfolg in der digitalen Welt vermitteln.In den zwei Webinars, die eine thematische Einheit bilden, wird Schweizer KMU ein solider Überblick über strategische und taktische Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Digitalisierung gegeben. Neben einer Einführung in die digitalen Werbemöglichkeiten in der Schweiz erhalten die Teilnehmer ausserdem praktische Anleitungen für erste Digitalisierungsschritte, zur Funktionsweise der Firmenplattform Google My Business sowie zu einer optimalen Onlinepräsenz mit Facebook.Nach den beiden ersten Webinars sind für die zweiten Jahreshälfte Live-Events an verschiedenen Orten in der Schweiz geplant.Weitere Information zu KMU Digital sind erhältlich unter: https://www.localsearch.ch/gdn/kmu-digitalDie Anmeldung zu den kostenfreien Webinars ist über folgende Links möglich:Tag 1 - 22. April 2020, von 9.00 - 11.00 Uhr:Zur Anmeldunghttps://register.gotowebinar.com/register/8276278415411788302Tag 2 - 23. April 2020, von 9.00 - 11.00 Uhr:Zur Anmeldunghttps://register.gotowebinar.com/register/6240508447458546189 Kontakt:IAB SwitzerlandKristina KaiserT: +41 79 788 50 00E-Mail: kristina.kaiser@iab-switzerland.chlocalsearch (Swisscom Directories AG)Harry H. Meier, MediensprecherT: +41 58 262 71 39E-Mail: harry.meier@localsearch.chGoogle SwitzerlandMatthias Meyer, Unternehmenssprecher Google SchweizE-Mail: meyermat@google.com oder press-ch-external@google.comOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100846101