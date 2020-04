Was die Aktie von Netflix seit einigen Tagen auf's Parkett zaubert ist wirklich beeindruckend. Selbst ein schwacher Gesamtmarkt wie gestern kann die Aktie des Streaming-Anbieters nicht bremsen. Sie legte am Mittwoch um weitere gut drei Prozent zu und beendete den Handel bei 426,75 Dollar - und damit auf Allzeithoch. Immer mehr Experten sehen in Netflix den großen Gewinner der Coronakrise und erwarten deutliche Zuwächse bei der Kundenzahl. Gestern gab es gleich zwei weitere Kaufempfehlungen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...