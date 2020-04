Die Coronakrise macht auch vor Immobilien nicht halt. Doch nicht alle Sektoren und Unternehmen sind gleichermaßen betroffen.Die Welt danach wird eine andere sein", sagte Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier bei seiner Osteransprache. Es wird auch kaum Lebensbereiche geben, in denen das Coronavirus nicht alles auf den Kopf gestellt hat. Selbst die lange erfolgsverwöhnte Immobilienbranche - zehn Jahre etwa hielt der Boom bei Betongold an - wird von dem unsichtbaren Virus in ihren Fundamenten erschüttert. ...

