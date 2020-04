Von Anthony O. Goriainoff

BARCELONA (Dow Jones)--Im Streit mit Easyjet-Gründer Stelios Haji-Ioannou um einen Großauftrag bei Airbus hat die Billigfluglinie erklärt, man könne die Bestellung von 107 Maschinen nicht wie gefordert stornieren.

Der Großaktionär hatte vor Ostern damit gedroht, alle sieben Wochen einen führenden Manager ablösen zu lassen, wenn Easyjet den insgesamt 4,5 Milliarden Euro schweren Auftrag nicht beende. Haji-Ioannou fürchtet, dass Easyjet spätestens im August das Geld ausgehen wird. Bisher hat er die Entfernung von Finanzvorstand Andrew Findlay und des Non-Executive Director Andreas Bierwirth gefordert.

EasyJet erklärte am Donnerstag, es gebe keine Möglichkeit, den Vertrag mit Airbus wegen höherer Gewalt zu kündigen - wie dies in allen Flugzeugkaufverträgen standardmäßig vorgesehen ist. Easyjet wäre für alle Verluste haftbar, die Airbus als Folge der Vertragskündigung nachweisen könne.

Ferner müsste die Fluggesellschaft sich auch auf erhebliche Nachforderungen für Rabatte auf 45 Maschinen einstellen, die Airbus im Rahmen des Vertrags seit 2013 bereits ausgeliefert hat. Überdies hätte Easyjet wohl deutlich höhere Kosten für den Flottenservice zu leisten und müsste Softwarelizenzen erwerben und Schulungen bezahlen, die jetzt im Vertrag enthalten sind. Auch langfristige Garantien und Gewährleistungen für die bereits gelieferten Flugzeuge würden verfallen.

Die Easygroup, mit der Haji-Ioannou seine "Easy"-Markenbeteiligungen kontrolliert, war kurzfristig für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Der Billigflieger rechnet für den Rest des Jahres mit sechs Flugzeugauslieferungen, womit 2020 insgesamt 14 neue Maschinen in Dienst gestellt werden. Vergangene Woche hatte die Gesellschaft angekündigt, in den nächsten drei Jahren 24 Auslieferungen von Airbus zurückzustellen, um die Liquidität zu schonen.

Haji-Ioannou und seiner Familie gehören direkt 33,7 Prozent an der Airline, der Easygroup weitere 5 Prozent. Easyjet hat der Sproß einer griechisch-zypriotischen Reederfamilie 1995 gegründet und im Jahr 2000 in London an die Börse gebracht.

