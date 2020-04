Pünktlich nach Ostern hat die Leidensgeschichte der Sanochemia Pharmazeutika ein Ende (hatte dir berichtet). Der Erlöser ist Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter (Doskozil), der gemeinsam mit einem privaten Kuratorium eine gleichnamige GmbH gegründet hat. 120 Arbeitsplätze sind gesichert, in Zeiten von Corona eine gute Nachricht. Hans-Peter will damit auch ein Signal an die EU senden: "Ich bin davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...