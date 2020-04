Der Aluminiumpreis hatte in den letzten Wochen wirklich nichts zu lachen. Dies zeigt ein Blick auf die Entwicklung des COMEX Futures für Aluminium mit dem nächstliegenden Verfallsdatum.Einer der Auslöser für den Absturz allerdings war die einbrechende Nachfrage aus China.Nun zeigen sich aber erste Anzeichen einer Wiederbelebung der Aluminiumnachfrage.Die Future-Kontrakte auf Aluminium an der Schanghaier Future-Börse stiegen dabei zuletzt auf den höchsten Stand seit 4 Wochen. Der meistgehandelte Future-Kontrakt an der Schanghai Future Exchange (ShFE) stieg auf 12.040 chinesische Yuan, was 1700,11 Dollar entspricht. Dies ist der höchste Stand seit dem 20.03.2020.

Den vollständigen Artikel lesen ...