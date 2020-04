Mainz (ots) -Woche 16/20Freitag, 17.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 Der Anti-Trump - Senator John McCainUSA 20185.55 Büro 39 - Nordkoreas schwarze KassenDeutschland 20206.55 Operation RubikonDeutschland 20207.55 forum am freitag8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Frontal 218.55 auslandsjournal - die dokuDie spanische Tragödie - Wie Corona ein Land überrolltDeutschland 20209.25 China - Der entfesselte RiesePräsident auf LebenszeitGroßbritannien 201910.10 China - Der entfesselte RieseWohlstand statt DemokratieGroßbritannien 201911.00 China - Der entfesselte RieseWettlauf der SupermächteGroßbritannien 201911.45 Stadt frisst Mensch - Chinas Kampf um WohnraumDeutschland 201912.30 Rote Spitzel - China und die IndustriespionageDeutschland 201913.15 Crime and Justice - das Justizsystem der USAAmerika und die MillionenklagenDeutschland 201614.00 Die ungleichen Staaten von AmerikaIm Schatten der ArmutUSA 201614.45 Die ungleichen Staaten von AmerikaIm Licht des ReichtumsUSA 201615.35 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße HausGroßbritannien 201716.15 Citizen Trump - Eine amerikanische KarriereUSA 201917.05 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 201617.50 Frontal 21-DokumentationTodesflug MH17 - Den Tätern auf der SpurDeutschland 201918.20 Das Rätsel des EismondsLeben auf dem Titan?Deutschland 2019( weiterer Ablauf ab 19.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:21.10 Mysterien des WeltallsDer große BruderMit Morgan FreemanUSA 2016( weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.55 Mysterien des WeltallsBausteine des LebensMit Morgan FreemanUSA 20100.40 heute journal1.10 Deep Time HistoryDie Anfänge der MenschheitDeutschland 20191.55 Deep Time HistoryDie Zeit der EntdeckungenDeutschland 20192.40 Deep Time HistoryDer Weg in die ModerneDeutschland 20193.20 Terra XDie Geschichte des Essens - VorspeiseDeutschland 20154.05 Terra XDie Geschichte des Essens - HauptspeiseDeutschland 20154.50 Terra XDie Geschichte des Essens - DessertDeutschland 2015Woche 18/20Samstag, 25.04.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.15 Die Soros-Verschwörung - Der meistgehasste MilliardärDeutschland 20206.00 Der Milliardenbetrug des Bernie MadoffFrankreich 20186.45 Kriminelle KarrierenKim Dotcom - König der RaubkopiererDeutschland 20167.30 Fyre Fraud - Festival-Desaster im ParadiesUSA 20189.00 Die Neureichen von San FranciscoAmerikanischer Traum oder Albtraum?USA 20199.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.45 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies DeutschlandDeutschland 2018"Härter, reicher, besser, Südkorea!" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:"Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Eltern unter Verdacht:Die Akte Monika Weimar 4.15 Uhr entfälltSonntag, 26.04.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.10 heute-show5.45 Bruce Springsteen - Born in the USAGroßbritannien 20167.00 The true story of MadonnaDeutschland 20167.45 The True Story of Angelina JolieFilm von Pierre MaravalUSA 20198.30 Wacken - Der FilmDeutschland 20139.15 ZDF-HistoryAuf einmal PrinzessinDeutschland 20169.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.45 ZDF-HistoryAnarchie im Osten - Die letzten Monate der DDRDeutschland 202010.30 ZDF-HistoryMargot Honecker - Die BilanzDeutschland 201811.00 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen die FaschistenDeutschland 201811.45 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen den KlassenfeindDeutschland 201812.30 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen die GenossenDeutschland 2018"Mysteriöse Kriminalfälle der DDR: Im Fadenkreuz der Stasi"entfällt( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:4.00 ZDF-HistoryDie 50 Tage des Egon KrenzDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 28.04.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.30 Mythen-JägerDer Pfarrer und der Heilige GralGroßbritannien 20146.15 Mythen-JägerDer Piratenschatz des Captain KiddGroßbritannien 20127.00 Die neuen Nazis - Vor der WendeDeutschland 20197.45 Die neuen Nazis - Der Nationalsozialistische UntergrundDeutschland 20198.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.30 Störfall AfD - Das Netz der RechtenDeutschland 20199.15 Sachsen zwischen Mauerfall und RechtspopulismusEine SpurensucheDeutschland 201910.00 Deutschland radikal - Internet, Hetze, GewaltDeutschland 201710.45 Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-NazisDeutschland 201911.30 Rechter Terror in Neukölln? - Der Fall Burak BektasDeutschland 202012.15 ZDF-HistoryDie Blutspur - Rechter Terror in DeutschlandDeutschland 2017"Chemnitz - Eine Stadt zwischen Trauer und Hass" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4572925